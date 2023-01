CorrSera - Kvaratskhelia ingabbiato: tanti falli subiti non fischiati, c'è bisogno di rodare la coppia Kim-Rrahmani

Napoli - Le ultime notizie sul Napoli dopo la sconfitta con l'Inter. Il Corriere della Sera analizza da vicino la partita di Kvaratskhelia in attacco e della coppia di difesa Kim-Rrahmani:

C’è ancora moltissimo da fare e la strada non è solo in salita, è a novanta gradi: c’è da recuperare la forma di Kvaratskhelia, che ieri ha sofferto per l’ingabbiamento di Barella e Darmian ma anche per i tanti falli subiti e non fischiati, ci sono da mettere a punto alcuni movimenti difensivi, un rodaggio della coppia Kim-Rrahmani ancora da rifinire, molti svarioni senza palla e anche velocizzare un’intesa che a novembre era ancora ritmata a mo’ di metronomo.