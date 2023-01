CorSera - Kvaratskhelia ha bisogno di liberarsi di qualche paura! Dopo il furto in casa…

L'edizione odierna del Corriere della Sera riporta un focus su Kvaratskhelia e le sue condizioni attuali. Ecco un breve stralcio:

"Cosa succede al giovane talento partenopeo? Tre mesi di stop forzato tra infortunio e sosta per il Mondiale, ma anche il furto dell’auto (ritrovata in poche ore) con i ladri che di notte entrano in casa sua per prendere le chiavi della vettura. Lui subisce il trauma, in silenzio. Decide di lasciare quell’appartamento in zona flegrea e trasferirsi a Posillipo. Parentesi chiusa, certo. Ma poi il riacutizzarsi del dolore alla schiena già patito durante la sfida con il Liverpool: salta le tre partite prima del Mondiale e si rimette in sesto durante le vacanze natalizie. Si allena anche quando va a trovare la sua famiglia a Tbilisi. Sta bene fisicamente, ma ha bisogno di liberarsi probabilmente da qualche paura. In campo viene sistematicamente schermato dagli avversari, prende botte ma si rialza. Perché sarà pure non al top e con qualche pensiero in più ma ha la testa dura, Kvara. Vuole giocare e tornare ad essere determinante. Il Napoli ha bisogno di lui, come il pane".