CorrSera - Inzaghi crede nello Scudetto: la rincorsa al Napoli riparte dalla Pinetina

"Alla quarta partita senza vittoria nel giro di dieci giorni e con due obiettivi già svaniti, è lecito chiedersi cosa stia succedendo alla gioiosa macchina di Pioli. Il Milan si è smarrito, le gambe non girano, ma è la testa che manda segnali sbagliati. Arrivare in cima alla montagna è complicato, rimanerci richiede uno sforzo maggiore, un salto di qualità che trasforma una squadra forte in una pronta per aprire un ciclo. È la dura legge dello sport", scrive Alessandro Bocci nel suo editoriale per Il Corriere della Sera e poi aggiunge sull'Inter:

Simone Inzaghi

L'Inter crede allo scudetto

Come riporta Il Corriere della Sera:

"Inzaghi la continuità l’ha trovata, ma solo nelle partite senza ritorno. E oggi che Pioli è con la testa sott’acqua, sorride felice. Ma il calcio è un Luna Park e la gioia a volte effimera. Tra 15 giorni c’è un altro derby, stavolta di campionato. In due settimane l’Inter ha battuto Napoli e Milan, adesso alla Pinetina devono convincersi che la rincorsa a Spalletti è una missione possibile".

