CorrSera - Il Napoli si sta abituando all'idea di non partecipare l'anno prossimo alla Super Champions

L'edizione in edicola oggi del Corriere della Sera riporta le ultime notizie in merito al futuro imminente della SSC Napoli:

"Il Napoli, vista la classifica deludente in campionato, s’aggrappa al sogno di ribaltare l’inerzia della stagione con un’impresa contro il Barcellona, che alimenterebbe anche le speranze di accedere al Mondiale per Club. Sarebbe importante anche a livello finanziario per un club che si sta abituando all’ipotesi di non partecipare alla Super Champions nella prossima stagione, un format più remunerativo rispetto a quello attuale".