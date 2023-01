CorrSera - I napoletani hanno portato a termine l'agguato: follia allo stato puro di 350 tifosi contro 200 romanisti

Napoli - Scontri tra napoletani e romanisti. La denuncia del Corriere della Sera che racconta quanto accaduto in queste ultime ore con i gravi incidenti sull'A1:

Sedici anni dopo la morte di Gabriele Sandri nulla è cambiato. Anzi, questa volta ci sarebbe anche la premeditazione dietro un’ora di guerriglia fra le corsie dell’autostrada, con sassi e bengala lanciati da una parte all’altra delle carreggiate, con il rischio di colpire i veicoli in transito e causare un incidente o addirittura di scatenare un incendio fra le pompe di benzina. Follia allo stato puro, che ha coinvolto 350 tifosi del Napoli, diretti a Genova su decine di minivan per il match con la Sampdoria, e circa 200 romanisti che dovevano recarsi a Milano per l’incontro con i rossoneri al Meazza. Ci sono arrivati tutti sotto scorta.

A Badia al Pino era stato approntato un presidio di agenti per scongiurare contatti fra opposte tifoserie, ma i napoletani hanno comunque portato a termine «un agguato» — come lo definisce chi indaga — con sassi, bottiglie e fumogeni lanciati al passaggio del corteo di auto e pulmini dei romanisti che avvertiti di quello che sarebbe accaduto hanno rallentato di proposito.

Fra grida e insulti, botti e la nebbia causata dai bengala, i due gruppi si sono affrontati all’uscita dell’area di servizio, dopo che gli ultrà romani avevano percorso in corteo, contromano, l’A1 a piedi, visto che la Polstrada aveva chiuso l’accesso al parcheggio. Sconvolti gli automobilisti, alcuni dei quali hanno cercato di farsi largo suonando i clacson per non travolgere chi si trovava proprio in mezzo all’autostrada, poi chiusa per motivi di sicurezza per 50 minuti in direzione di Firenze: subito si è formata una coda di veicoli di oltre 15 chilometri.