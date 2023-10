CorSera - Se Conte dicesse sì alle condizioni di De Laurentiis, arriverebbe subito al Napoli

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere della Sera riporta le ultime indiscrezioni in merito al futuro della panchina del Napoli. Garcia è sempre più vicino all'esonero e Antonio Conte potrebbe essere il prescelto per sostituirlo:

"Antonio Conte è più di un pensiero stupendo. Se l’ex Tottenham dicesse di sì alle condizioni di Aurelio, potrebbe arrivare prestissimo. Garcia ha fornito le sue spiegazioni già la sera stessa della sconfitta in un colloquio con lo stesso De Laurentiis negli uffici del Maradona. Si è assunto la responsabilità di certe scelte (i cambi inspiegabili con l’avvicendamento dei giocatori di maggiore qualità), ma ha difeso (ovviamente) la bontà del suo lavoro. Confuso, poi, in conferenza, ha attribuito alla mancanza di aggressività dei giocatori il corso imbarazzante della gara.

Conte il prescelto, ma anche Tudor: nomi da sempre sul taccuino ma finora proibitivi. Garcia ne è consapevole, è partito per Nizza alla ricerca di una serenità in famiglia".