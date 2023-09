Corriere: "La tripletta di Osimhen è una iniezione di fiducia che farà bene anche al Napoli"

Tripletta di Victor Osimhen in Nazionale! L'attaccante del Napoli è stato come sempre devastante ieri pomeriggio nella partita di qualificazione alla Coppa d'Africa tra Nigeria e Sao Tome and Principe, segnando ben tre reti nel 6-0 finale.

Oggi ne parla anche il Corriere della Sera in edicola, ricordando come Osimhen avesse già segnato nelle prime due partite di campionato, salvo poi restare a secco contro la Lazio: "La tripletta in Nazionale è una iniezione di fiducia che farà bene anche al Napoli", assicura il quotidiano.