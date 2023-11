Corriere Fiorentino - La Viola pensa a Zanoli per gennaio

Calcio Napoli - Il Corriere Fiorentino parla dei possibili nomi per la retroguardia della squadra viola di Vincenzo Italiano, con la fascia destra che deve fare i conti con l'infortunio di Dodò. Il rientro di Kayode pone una pezza a una falla che è stata fatale contro la Juventus, al netto della bella partita giocata da Parisi, ma potrebbe esserci un investimento proprio in quella zona di campo, a gennaio.

I nomi sono principalmente due. Il primo è quello di Holm, dell'Atalanta, che però è in prestito con diritto di riscatto dallo Spezia e difficilmente Gasperini ci rinuncerà. L'altro è quello di Zanoli, del Napoli, bloccato da Garcia in estate - quando gli azzurri avevano già chiuso per Faraoni, ndr - e che ora potrebbe chiedere più spazio