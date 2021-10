Corriere Fiorentino - Fiorentina-Napoli, lo stadio Franchi sarà sold out

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere Fiorentino scrive: "Lo chiamano «Happy Hour» e, tradotto alla lettera significa, «ora felice». Un momento da vivere in serenità, poco prima di andare a cena, per staccare la spina dopo una settimana di lavoro. L’appuntamento per l’aperitivo stavolta è allo stadio Artemio Franchi dove domani, alle 18, la Fiorentina ospiterà il Napoli capolista. Un’altra serata di gala, dopo quella con l’Inter, e da tutto esaurito. I biglietti messi in vendita dalla Fiorentina sono volati via nel giro di poche ore e domani saranno (circa) 17 mila i tifosi presenti".