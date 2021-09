Corriere Fiorentino - Fiorentina e Napoli hanno fatto mercato intelligente: Nico Gonzalez e Anguissa acquisti preziosi

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere Fiorentino scrive: "Il tutto in due piazze non esattamente semplici per le pressioni. Certo, rispetto all’ultimo anno tutti e due hanno ricevuto dal mercato elementi preziosi come Nico Gonzalez nel caso della Fiorentina o Anguissa in quello del Napoli, ma basterebbe rileggere le formazioni fin qui schierate per rendersi conto di quanto poco siano cambiati gli organici a disposizione. A Firenze per esempio sono in tanti ad esser stati rigenerati dalla cura Italiano, da Duncan a Saponara passando per Amrabat o Pulgar, ma anche a Napoli l’avvento del tecnico di Certaldo ha migliorato molti aspetti pur mantenendo pressoché identica l’ossatura della squadra, più o meno in ogni reparto".