Corriere di Verona - Le scelte di Baroni: possibile un debutto dal primo minuto

Napoli Calcio - Il Corriere di Verona dà le ultime sulla formazione che potrebbe schierare Baroni questo pomeriggio al Maradona:

"Sono ventiquattro, quindi, i giocatori chiamati per la partita sul campo della squadra guidata da Walter Mazzarri. Verso la conferma tra i titolari c’è Tijjani Noslin, che sarà il riferimento d’attacco per l’Hellas. Possibile anche l’esordio dal primo minuto per Elayis Tavsan (l’olandese ha debuttato, subentrando, contro il Frosinone), sempre in ballottaggio con Darko Lazovic. A centrocampo Ondrej Duda sarà affiancato da Suat Serdar. Sulla sinistra, in difesa, conferma per Juan David Cabal"