Corriere di Verona - La svolta tattica di Baroni che ha cambiato l'Hellas

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere di Verona scrive sulla svolta tattica del tecnico Baroni:

"Ma proprio nelle difficoltà l’allenatore gialloblù ha rafforzato e compattato il gruppo. Il cambio di modulo ha avuto un ruolo fondamentale. Messo da parte il 3-4-2-1 (già modificato con il transito al 3-5-2), memoria di anni non più replicabili, Baroni è passato così a un assetto, il 4-2-3-1, più affine alle sue idee. E il Verona ha trovato un’identità che era smarrita. Solo con la Salernitana ha sbagliato e in maniera eclatante. Per il resto, ha mostrato costante determinazione, ha costruito gioco, ha avuto coraggio"