Corriere di Torino - Sarri punito da Insigne, fu il primo a chiamarlo traditore al suo trasferimento alla Juve

Notizie calcio Napoli - I colleghi dell'edizione odierna del Corriere di Torino commentano quanto accaduto ieri sera in campo al San Paolo:

"Il comandante tradito dai suoi pupilli: Zielinski che aveva allevato all’Empoli e voluto con lui al Napoli. E Insigne che invece era stato il primo a chiamarlo «traditore» quando aveva scelto la Juventus. Ma in fin dei conti tradito anche dal suo pubblico, quello con il quale si era identificato per tre anni. Al quale aveva giurato amore eterno. Ieri avrebbe voluto sentire fischi d’amore, ma Napoli gli ha riservato la più tiepida indifferenza. Qualche fischio all’ingresso e due striscioni di benvenuto che gli avevano dato il buongiorno. Tutto qua, la pagina più bella del calcio napoletano forse si è chiusa definitivamente ieri sera. Il Napoli ha dato un calcio anche ai fantasmi del passato e può riprendere il cammino. Mentre la Juventus torna a casa con la consapevolezza di non essere mai stata così in difficoltà".