Juve, Sarri ha deciso di non prendere parte ai primi allenamenti: smart working e tutto affidato a 2 ex Napoli

Serie A - Il Corriere di Torino scrive sugli allenamenti della Juve: "Maurizio Sarri non c’è ma è come se ci fosse. Il tecnico bianconero ha deciso di non prendere parte ai primi allenamenti individuali e facoltativi di chi è rimasto a Torino. Un gruppo di circa dieci giocatori che da martedì, scaglionati, varcano i cancelli della Continassa. Sarri li osserva da lontano, con gli occhi dei suoi fedelissimi che arrivano al campo di allenamento prima dei calciatori. Due di questi, Massimo Nenci e Marco Ianni, hanno seguito le sgambate di Aaron Ramsey e compagni alla ripresa del lavoro, all’inizio di questa settimana. Sarri li ha avuti a Napoli e Londra, di loro si fida ciecamente così come del resto dello staff che giorno dopo giorno dà indicazioni al tecnico su quello che accade sul campo da gioco"