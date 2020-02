Corriere di Torino - E' un Toro più sereno nella testa quello che andrà a Napoli: c'è voglia di fare risultato

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere di Torino scrive su Napoli-Torino: "Il rinvio di Torino-Parma è storia nota, ma l’allarme coronavirus ha cambiato i programmi anche della formazione di Moreno Longo. Che questa sera arriverà al San Paolo di Napoli con una settimana in più di lavoro nelle gambe, magari con un pizzico di serenità in più nella testa. E con una voglia almeno raddoppiata di interrompere la striscia di cinque sconfitte consecutive in campionato, servono punti al di là del valore dell’avversario"