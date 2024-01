Corriere di Roma - Felipe Anderson ed il tabù Napoli: mai a segno contro gli azzurri

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere di Roma scrive sul tabù Napoli per Felipe Anderson:

"Stasera partiranno titolari i due nuovi acquisti Isaksen e Castellanos, che rappresentano in tutto e per tutto il cambio generazionale che il club sta pianificando: insieme hanno però realizzato appena 3 gol (l’attaccante argentino ha colpito Atalanta e Frosinone, l’esterno danese soltanto la formazione ciociara). Le nuove leve devono cominciare a colpire anche contro le grandi del campionato per dare rassicurazioni a società e pubblico.

Sarà titolare anche Felipe Anderson, che contro il Napoli non ha mai segnato. A centrocampo, invece, Luis Alberto viene dato favorito su Vecino: contro i partenopei che penseranno a difendersi, serve infatti qualcuno in grado di costruire gioco".