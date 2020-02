"Balo, nuova puntata della sexy story". Titola così il Corriere di Brescia su Mario Balotelli in prima pagina in taglio basso: "Prima l’amore, poi il tribunale. A Vicenza è stata chiusa l’inchiesta contro una ragazza e il suo legale accusati di aver ricattato Balotelli chiedendo denaro per non denunciarlo per rapporti sessuali con minore (la ragazzina avrebbe mentito sulla vera età). Ma la denuncia c’è stata: nel 2018 a Brescia".