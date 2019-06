Corriere di Bergamo - Ilicic dichiarato incedibile: Percassi pronto a pareggiare l'offerta del Napoli

Secondo l'edizione odierna del Corriere di Bergamo, Zapata ed Ilicic sono incedibili: "È stata una settimana di apparente tranquillità per l’Atalanta. Perché nei giorni scorsi si sono scelte le linee guida per il prossimo futuro, anche di mercato. Due le certezze: Ilicic e Zapata non si muovono. Lo sloveno, con l’intervista dell’altro giorno, ha lanciato un chiaro segnale per un rinnovo, anche per una questione meramente pecuniaria, perché il Napoli è pronto a offrirgli 2,5 milioni di euro — uno in più di quello che percepisce a Bergamo — e, comunque, gioca la Champions da protagonisti. Pareggiare offerta e ambizioni, almeno in parte, sarà necessario, ma è nell’agenda dei Percassi. Anche Duvan Zapata è fuori dal mercato, almeno quello ragionevole: è chiaro che se dovesse arrivare una proposta irrinunciabile, allora il colombiano se ne potrebbe (condizionale d’obbligo, perché i segnali di una permanenza sono chiari) anche andare".