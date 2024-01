Corriere della Sera: Napoli mai in partita, approccio molle, scarsa personalità e poche idee

Ultime notizie Torino-Napoli 3-0, ennesima sconfitta per gli azzurri in campionato. Oggi il Corriere della Sera commenta così la prestazione degli azzurri ieri pomeriggio:

"Di fatto mai in partita il Napoli. Approccio molle, scarsa personalità in generale e anche poche idee a livello tattico. Non pervenuti gli elementi di maggiore qualità: imbarazzante la prova di Kvara. Abortisce sul nascere la mossa napoletana della difesa a tre: Mazzocchi entra a inizio ripresa, e dopo 4 minuti si fa buttare fuori per un fallaccio senza senso ai danni di Lazaro".