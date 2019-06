Da Roma: "Ancelotti con la coppia Manolas-Koulibaly si sente sicuro di giocare un calcio ancora più offensivo"

Ultimissime notizie calcio Napoli - L'edizione romana del Corriere della Sera riporta le ultime novità relative alla trattativa tra Napoli e Roma per il trasferimento del difenodre Kostas Manolas, legato al club giallorosso da un contratto che cela una clausola rescissoria da ben 36 milioni di euro. De Laurentiis proverà a sfruttare la mediazione di Mino Raiola, agente del difensore greco.

Mercato Napoli le ultimissime oggi su Kostas Manolas, accordo totale col greco

Ecco quanto riportato dal Corriere della Sera: "Il Napoli, che sta per salutare Raul Albiol che vuole tornare in Spagna, si è unito a Milan e Juve nella caccia a Kostas Manolas, che può liberarsi con la clausola da 36 milioni di euro. Ancelotti, con la coppia Koulibaly-Manolas in difesa, si sente sicuro di poter giocare un calcio ancor più offensivo. I partenopei hanno offerto al greco un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione, più ricchi bonus, proposta gradita al difensore. Non sono previste contropartite tecniche: la Roma vuole il pagamento della clausola e ha rifiutato Diawara. Il Napoli ha blindato invece Mertens. Al centro della trattativa c’è Mino Raiola, procuratore di Manolas, di Lozano e di Insigne, che il Napoli vuol cedere per finanziare il mercato". Si infiamma il calciomercato del Napoli.