Corriere della Sera: Calzona vendeva caffè, Sarri non gli ha mai perdonato quella decisione!

Ultime notizie. Oggi sul Corriere della Sera viene ripercorsa brevemente la storia di Francesco Calzona, ex vice di Maurizio Sarri e adesso allenatore del Napoli e CT della Slovacchia.

Vendeva caffè in gioventù, Calzona. L’incontro con Sarri gli cambia la vita, respira con lui la polvere sui campi di provincia, assurge sempre con lui al grande calcio, intuisce il momento giusto per smarcarsi e quando il maestro ruvido e illuminato decide di restare a Napoli soltanto un altro anno, Ciccio fa di testa sua e si lega a De Laurentiis più a lungo. L’amico non glielo perdona. Breve storia non triste di un divorzio che alla fine gli restituisce autonomia e prestigio.