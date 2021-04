Corriere - Covid-19, Pfizer è super-efficace sugli adolescenti! AstraZeneca diventa Vaxzevria

Ultime notizie Covid-19. Il vaccino contro il coronavirus Pfizer-BioNTech sembra essere particolarmente efficace per proteggere gli adolescenti. Lo hanno comunicato le due case farmaceutiche in una nota congiunta annunciando i primi dati dello studio clinico in fase 3 che ha riguardato i ragazzi dai 12 ai 15 anni. In particolare, il vaccino ha dimostrato un’efficacia del 100% nel proteggere dal Covid-19, con lo sviluppo di una risposta anticorpale robusta, addirittura superiore a quella registrata nel precedente trial che ha coinvolto giovani tra i 16 e i 25 anni. Inoltre i ragazzi hanno manifestato pochi effetti collaterali, proprio come succede agli anziani. Lo riporta oggi il Corriere della Sera.

Vaccino Pfizer

AstraZeneca diventa Vaxzevria: benefici superiori ai rischi

E sempre ieri Ema, l’Agenzia europea per il farmaco, ha confermato che i benefici del vaccino di AstraZeneca (battezzato Vaxzevria) superano i rischi e non ci sono pericoli legati a sesso o età. La nuova valutazione arriva dopo che martedì la Germania ha deciso di raccomandare questo farmaco solo sulla popolazione under 60 a causa di rari casi di coaguli del sangue al cervello che hanno colpito soprattutto donne sotto i 65 anni. Un «nesso causale» dei casi di trombosi «con il vaccino AstraZeneca non è dimostrato ma è possibile e ulteriori indagini sono in corso», scrive l’Ema, che ha avviato nuove valutazioni coinvolgendo anche esperti indipendenti e annunciando una raccomandazione aggiornata entro la prossima settimana. Lo riporta oggi il Corriere della Sera.