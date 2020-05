Il Mattino - Coronavirus, gli anticorpi dei bambini reagiscono diversamente dagli adulti: una soluzione in attesa del vaccino, lo studio

Ultime Coronavirus Italia - Il sistema immunitario dei bambini reagisce all’infezione da coronavirus in modo diverso rispetto a quello degli adulti: lo indicano i risultati preliminari della ricerca italiana pubblicata sulla rivista The Lancet Children & Adolescent Health e condotta dalle universita? Sapienza di Roma e Federico II di Napoli, con ospedale Bambino Gesu? e Istituto Spallanzani. Questa risposta non è stata osservata negli adulti, come rivela l'edizione odierna de Il Mattino:

"Tra le firme, quelle del pediatra Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanita?, e del direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe Ippolito. In attesa dei vaccini, si rileva nell’articolo, in una situazione di emergenza come la pandemia, gli anticorpi dei bambini potrebbero diventare importanti nel contribuire a gestire la malattia. I primi dati della ricerca indicano che il sistema immunitario dei bambini avviene con la produzione precoce di una miscela di anticorpi prodotta dai linfociti B e di immunoglobuline M (IgM). Una risposta, si rileva, che non e? stata osservata negli adulti con la forma grave della malattia".