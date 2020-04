Coronavirus, sentite l'assessore lombardo Gallera: "Noi della Lombardia abbiamo salvato il Sud dal disastro"

Ultimissime Napoli - La Lombardia ha salvato il Meridione. In sintesi è questo il pensiero di Giulio Gallera, assessore regionale del Welfare, in un'intervista rilasciata su Libero: "Non si può paragonare la Lombardia ad altre regioni dove non ci sono stati focolai come i nostri. Peraltro sembra che qualcuno abbia completamente perso la memoria. Possibile non ricordare – fa notare su Libero – che ai primi di marzo i sindaci e gli scienziati dicevano che le città non si dovevano fermare, che il Covid era un’influenza, che tutto si sarebbe risolto velocemente? Siamo stati gli unici a chiedere misure più incisive al governo".

Quindi il Sud è stato salvato dal Nord? "Certo, assolutamente. Se noi non ci fossimo opposti con rigidità al governo il Sud il 7 marzo – afferma – non sarebbe stato chiuso. Invece abbiamo sbattuto i pugni sul tavolo chiedendo misure restrittive. Grazie a questo le altre Regioni ci hanno seguito e abbiamo ridotto il contagio. Ora tutto deve ripartire, ma nella garanzia della massima sicurezza sanitaria".