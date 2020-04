Coronavirus, oggi iniziano i tamponi a domicilio per i calciatori del Napoli: scelta inedita sullo spogliatoio di Castel Volturno

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport scrive di un Napoli già in azione sui propri calciatori per quanto riguarda tutti i test medici per la messa in sicurezza per la ripresa degli allenamenti del 18 maggio: "Il Napoli non si farà trovare impreparato. Già da oggi calciatori e tecnici riceveranno a casa, con appuntamenti scaglionati, la visita degli infermieri che praticheranno il tampone ed effettueranno il prelievo del sangue per i test sierologici. Gli esami saranno ripetuti ogni tre giorni e serviranno per censire in maniera capillare lo stato di salute di tutte e 50 (circa) le persone che gravitano intorno alla squadra, in previsione del ricongiungimento che si avrà dal 18 maggio per iniziare il lavoro di gruppo: in quella data sarà già noto se ci sarà la riapertura dei campionati di calcio. Dopo quasi due mesi di allenamenti individuali a casa, con tabelle di lavoro programmate dallo staff di Gattuso, ora sarà finalmente possibile allenarsi sui campi di Castelvolturno. Essendo in numero di tre, si può prevedere il lavoro quotidiano per 6 calciatori (due per campo) che avranno a disposizione un membro dello staff tecnico per l’attività". Tra le precauzioni che verranno prese, ci sarà anche quello dello spogliatoio chiuso: i calciatori dovranno presentarsi già vestiti con tute e non solo per andare direttamente in campo. Al termine dell'allenamento dovranno fare la doccia a casa.