Coronavirus, neonata di due mesi contagiata, Cdm: è ricoverata a Napoli

Ultime Coronavirus - Una lattante di due mesi positiva al nuovo Coronavirus è arrivata intorno alla mezzanotte di ieri nel reparto per pazienti pediatrici Covid-19 creato al II Policlinico di Napoli. La piccola, secondo quanto ricostruito, è stata ricoverata per tre giorni in osservazione breve all’ospedale pediatrico Santobono, dove è stata sottoposta a tampone e dimessa mercoledì scorso.

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno: