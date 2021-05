Coronavirus Napoli, arriva la 'notte bianca' dei vaccini per i 30enni: ecco come prenotarsi

Ultimissime Coronavirus Napoli - Arrivano i vaccini per i 30-39 a Napoli. Sarà "notte bianca" con una no-stop per tutti i residenti della metropoli campana. Il tutto inizierà questa sera alle ore 22 con la prenotazione sulla piattaforma. Ma la maratona comincerà alle 21 di sabato prossimo.

A raccontarne i dettagli vi è l'edizione odierna napoletana di Repubblica:

Arriva la notte bianca dei vaccini per gli over 30. Una "no stop" dedicata ai residenti a Napoli, di età compresa fra i 30 e i 39 anni, che dalle 22 di questa sera potranno prenotarsi sulla piattaforma regionale per la maratona che inizierà alle 21 di sabato prossimo e si concluderà alle 7 del mattino successivo. Nell’hub allestito presso l’hangar Atitech di Capodichino sarà somministrato il vaccino AstraZeneca fino a un massimo di 4.500 dosi. Alla Mostra d’Oltremare sarà utilizzato il vaccino Johnson & Johnson fino a un massimo di 3.840 somministrazioni. Collegandosi alla piattaforma (il link è https://opendayvaccini. soresa. it) sarà possibile scegliere il centro vaccinale e la fascia oraria.

L’Asl Napoli 1 Centro si prepara dunque a uno sforzo organizzativo che vedrà impegnate complessivamente circa 250 persone fra infermieri, medici, farmacisti, addetti alla sicurezza, pulizie, logistica e manutenzione. Nelle intenzioni del manager Ciro Verdoliva, la " notte bianca" dovrà rappresentare la prova generale in vista del prossimo obiettivo della campagna vaccinale nel capoluogo: hub aperti ventiquattro ore su ventiquattro per poter completare la somministrazione almeno delle prime dosi a tutti i napoletani entro l’estate. Oggi a Napoli saranno attivi tutti i centri vaccinali, compresa la Fagianeria di Capodimonte che ieri era rimasta chiusa. A Scampia, in viale della Resistenza 25, sarà in funzione da questa mattina anche il camper di quartiere che garantirà, fino a domenica, 800 somministrazioni al giorno.