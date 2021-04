Coronavirus Italia, il calendario delle riaperture: prima i ristoranti a pranzo, poi cinema e palestre

Covid Italia - Riaperture in vista in Italia con la primavera e l'avvicinarsi di maggio. Ecco quanto riporta il Corriere della Sera oggi in edicola:

Prima i ristoranti all’ora di pranzo, poi le sale per gli spettacoli e i musei, a seguire i bar e le palestre, sia pur con lezioni individuali. Potrebbe essere questa la «scaletta» delle riaperture a partire da fine aprile. Centrodestra e associazioni di categorie sono in pressing, ma se ne riparlerà non prima del 20 aprile, dopo aver esaminato il monitoraggio della prossima settimana. Troppo alto è ancora il numero dei nuovi contagiati e delle vittime per fare previsioni, ma quanto dichiarato ieri dal presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro traccia comunque il percorso: «Esiste un insieme di indicatori che contribuiscono a caratterizzare degli scenari dove progressivamente si andrà ad aprire, su questo si sta lavorando proprio nella prospettiva di maggio».