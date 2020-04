Coronavirus in Campania, già attive tre app regionali contro il Covid-19

Ultime notizie - Continua senza sosta la lotta al Coronavirus in Campania ed a tal proposito arrivano segnali confortanti. Stando a quanto riportato dal "Corriere del Mezzogiorno" oggi in edicola, infatti, sono tre le applicazioni attive a livello regionale per limitare la diffusione del Covd-19. La prima gestisce i posti letto Covid, con le aziende sanitarie e ospedaliere aggiornano i ricoveri in terapia intensiva, subintensiva e in degenza. La seconda app, invece, riguarda il servizio di distribuzione delle 500mila mascherine acquistate da Palazzo Santa Lucia e destinate alle farmacie: per poter ritirare il dispositivo bisogna esibire il codice fiscale. L’ultima app invece traccia i test rapidi ed i tamponi, con il paziente che deve essere tamponato che viene geolocalizzato. Da quel momento sarà seguito dal medico o dall’Asl.