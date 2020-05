Coronavirus, il menù del primo allenamento preparato da Gattuso: tanta corsa, lavoro aerobico e forse qualche tiro in porta

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport illustra nel dettaglio il menù del primo allenamento che il Napoli terrà al Training Center: "Le sedute saranno articolate in tre turni distanziati due ore tra loro, così da evitare assembramenti, e gli allenamenti dureranno 60-70 minuti. Il menù: corsa, lavoro aerobico e poi tecnico. Con il pallone sanificato ogni volta. Teoricamente s’è anche studiata la possibilità dei tiri in porta, con la barriera mobile sanificata, ma ogni cosa, ogni idea sarà testata in virtù dei canoni di sicurezza e prevenzione. Tutto sommato è un esperimento per chiunque. Il primo gruppo atteso oggi, alle 9, è quello dei portieri, isolati dagli altri: Meret, Ospina e Karnezis occuperanno ognuno un campo, e per loro il programma di lavoro non sarà poi così diverso dal solito. Sì, diciamo che nell'anormalità vivranno una sorta di normalità. A seguire, altri due turni fino alle 14 a gruppi di 12 e 11 calciatori (4 e in un caso 3 per ogni campo, suddiviso in maxi quadrati dotati di scorte d’acqua personalizzate)".