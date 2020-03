Coronavirus, i contagiati in Italia potrebbero essere già più di un milione! Il tasso di letalità potrebbe precipitare, i dati della Germania lo confermano

Ultime notizie Napoli - Clamoroso scenario quello disegnato dal professor Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova. Secondo la stima più prudente, infatti, i contagiati di Coronavirus in Italia sarebbero circa 700mila, tenendo conto anche degli asintomatici, ma per qualcuno i numeri potrebbero aver già superato il milione. Questa la notizia data dal quotidiano "Il Mattino" che riporta anche le parole le parole del medico della struttura ospedaleria genovese:

"Faccia caso a un elemento: non appena si fanno test a persone anche asintomatiche si trovano positivi, il virus ha circolato moltissimo. Dire 700mila positivi è perfino prudenziale, sono molti di più".

A conferma di ciò potrebbe esserci il tasso di letalità. In Lombardia, infatti, è alto in maniera anomala (13%), mentre in tutta Italia si assesta al 9,8 %. In Germania, però, è allo 0,4%, con i tedeschi che hanno scovato molti più asintomatici. Il capo della Protezione civile ha detto, non a caso, che i contagiati potrebbero essere dieci volte di più di quelli contati nei dati ufficiali. Facendo una stima inserendo nell'operazione anche gli asintomatici, il tasso di letalità calerebbe allo 1,3 in Lombardia e sotto l'1% in tutta Italia. Altro aspetto non di poco conto sottolineato dal professor Bassetti:

"Ma con i numeri corretti il tasso di letalità si ridimensiona e se chi è stato contagiato diventa immune, saremo più tranquilli. Il problema è che su questo non abbiamo certezze, è probabile ma non siamo sicuri. Stiamo iniziando ora a fare test sierologici".