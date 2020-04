Coronavirus, Gazzetta: il Decreto liquidità potrebbe valere anche per le società di calcio, i dettagli

Ultimissime Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Decreto liquidità per le aziende varrà anche per le società di calcio: "Il calcio italiano ha fatto in questi giorni diverse richieste, è in attesa di varie risposte – sul fondo salva calcio finanziato con l’1 per cento dei proventi delle scommesse, la cassa integrazione per chi guadagna fino a 50mila euro, la sospensione di un anno del divieto di pubblicità e sponsorizzazioni per le aziende di betting – ma intanto può studiare un’altra possibile forma di aiuto. Il decreto liquidità approvato lunedì sera prevede infatti la possibilità di prestiti per tutte le aziende del Paese. Calcio compreso. Il finanziamento, a un tasso molto vicino allo zero (dovrebbe essere dello 0,50 annuo), avrà una durata di sei anni, e non potrà essere superiore al 25 per cento del fatturato 2019 o al doppio dei costi per il personale. I vincoli a cui si dovrà sottostare riguardano l’impossibilità di distribuire dividendi nei 12 mesi dopo l’erogazione e la gestione dei livelli occupazionali attraverso accordi sindacali".