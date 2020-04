Coronavirus, ecco come si svolgerà fase 2: da imprese e negozi, da bar e ristoranti

Ultime notizie - Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera il governo satrebbe approntando le mosse per la cosiddetta fase 2 che prevede la riapertura anche di alcune attività commerciali. Si darà priorità alle aziende e poi negozi, bar e ristoranti. Fondamentale sarà il parere della commissione scientifica

Intanto mercoledì potrebbero ripartire alcune imprese nei settori della moda, al tessile, alla produzione di autoveicoli e motocicli, al trattamento dei rifiuti. E poi i cantieri, le cave, le agenzie interinali.

Bar e ristoranti subiranno delle rivoluzioni. Dovranno essere completamente riorganizzati per un distanziamento che va ben oltre il metro con un corridoio di sicurezza per chi si avvicina al bancone. L’ipotesi più ottimistica - si legge - parla di prime riaperture l’11 maggio, ma sono in molti, tra tecnici e scienziati, a ritenere che sia troppo presto, ma si potrebbe cambiare per zone d'Italia