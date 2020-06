Coronavirus, dal 3 giugno apertura fra le Regioni. CorSera: i turisti saranno tracciati, test sierologico non obbligatorio

Ultimissime Coronavirus Italia - Ci siamo, si avvicina la data del 3 giugno che dovrebbe significare apertura fra le regioni d'Italia. Tracciamento dei turisti e conservazione dei dati per due settimane, è questa l’unica concessione che il governo farà a quelle Regioni che temono una nuova ondata di contagi con la libertà di spostamento a partire dal 3 giugno.

La mediazione del ministro Francesco Boccia con i governatori che si ribellano all’apertura di tutta Italia, Lombardia e Piemonte comprese, si risolve con un compromesso: la possibilità di «registrare» tutti gli ingressi ed effettuare i test sierologici (soltanto in maniera volontaria), in alcuni casi convincendo gli albergatori ad offrirli ai clienti. Anche perché, come ha ribadito ieri il titolare della Salute Roberto Speranza, «il rischio c’è e sarebbe sbagliato non riconoscerlo, quindi lo stiamo assumendo, provando a gestire una fase diversa». Per il rischio zero, ha spiegato il ministro, il governo avrebbe dovuto «conservare un lockdown assoluto per mesi, ma il Paese non avrebbe retto».

Coronavirus Italia, dal 3 giugno spostamento fra le Regioni

Ma come si controllerà questo flusso in Italia? Lo racconta l'edizione odierna del Corriere della Sera: