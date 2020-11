Coronavirus Campania, i focolai si spostano anche in provincia: Caserta peggio di Napoli

Coronavirus Campania - "Il virus si spsota in provincia": titola così Il Mattino oggi in edicola. E' quanto si evince dagli ultimissimi dati. Sono in particolare due gli aspetti importanti che emergono:

Ora a rischiare di implodere sono le province medio-piccole più che i capoluoghi della loro Regione. In pratica sono maggiormente frequenti i focolai extra-urbani. E così, numeri alla mano, se ad esempio Firenze registra 55 nuovi casi per centomila abitanti, la provincia di Massa Carrara ne conta più del doppio (117). Lo stesso vale per Milano (85), superata in ordine sparso da Varese (136), Como (111), Monza e Brianza (99) e Sondrio (102). Ma lo schema è applicabile più o meno all'intero territorio nazionale (la provincia di Caserta registra 92 nuovi casi e Napoli 74; quella di Belluno 93 contro i 53 di Venezia), anche dove il contagio sta colpendo meno duramente: non solo tra Roma e Rieti è la seconda a fare peggio con 68 nuove positività ogni centomila residenti contro le 45 della Capitale, ma anche in Sardegna, dove Nuoro (73) triplica i casi registrati nel cagliaritano (24).