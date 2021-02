Coronavirus a Napoli: algoritmo per le chiusure, transenne anti-assembramento nelle strade

Ultimissime notizie Covid-19. Oggi il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulla situazione dei contagi nella Regione Campania, che a fine febbraio potrebbero aumentare oltre quota 254 mila, rispetto ai 223 mila di inizio mese (+31.000). L’allarme è autorevole perché arriva direttamente dall’Unità di crisi della Regione. La Regione ha elaborato sulla base di algoritmi un sistema di alert territoriali per individuare comuni, province e macroaree maggiormente a rischio.

Coronavirus a Napoli

In serata durante un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura a Napoli è stato deciso di potenziare la presenza di forze dell’ordine in città ma anche l’utilizzo di transenne nelle strade più a rischio di assembramenti. Il maggior numero di contagi è nel distretto di Arenella e Vomero.

Il sistema di alert territoriale sulle scuole e sulle strade di aggregazione incide sulla misura già elaborata dalla stessa Unità di crisi che prevede la raccomandazione della Regione a sindaci e prefetti per la chiusura delle scuole e delle strade. In caso di mancata osservanza la Regione potrebbe agire direttamente per imporre le chiusure. I casi più allarmanti in Provincia di Napoli: Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Pozzuoli, Somma Vesuviana e Giugliano.