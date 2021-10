Napoli Calcio - Il tifoso della Fiorentina che domenica sera ha urlato «scimmia» a Koulibaly non era solo: c’era un gruppo di razzisti. Lo riporta Repubblica.

Questo dice la relazione che la Procura federale ha inviato ieri al Giudice Sportivo al termine di quella che è stata una vera e propria inchiesta sul campo. E ora il Napoli è pronto a una mossa estrema: dovesse capitare a partita in corso, il club non esclude di fermarsi in blocco e non giocare.