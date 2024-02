Corbo: "Zielinski escluso per decreto presidenziale! Il fallimento di Mazzarri è stato inevitabile, invitato sulla neve ma senza sci e scarponi"

Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, commenta il momento delicato in casa Napoli tramite il suo editoriale sulle colonne di Repubblica. Eccone uno stralcio:

"Proprio sul suo ruolo nel Napoli, alla sinistra di Lobotka nel 4-3-3finalmente ripristinato, insiste il dubbio. Calzona deve scegliere fra Traoré, Lindstrom, Cajuste o richiamare Zielinski, escluso per decreto presidenziale.

Ripensandoci, una leggerezza? Ci si è messo poi con perfido tempismo il più cordiale nemico di De Laurentiis. In una intervista Spalletti indica due ex del Napoli tra i suoi probabili convocati.

“Gaetano che ora gioca e Folorunsho è una belva”, queste le sue parole. Folorunsho, preso, ceduto al Bari, ripreso e ancora ceduto in prestito, è il più apprezzato titolare del centrocampo del Verona.

Sottovalutati, rottamati, felicemente riciclati altrove. Un mercato davvero sfortunato. Se il Napoli è solo nono con 29 punti in meno dello scorso anno dopo 24 partite le colpe non sono forse dacaricare come croci sulla schiena di Rudi Garcia e Walter Mazzarri, liquidato dopo l’irrisorio pareggio con il Genoa. Arruolato come riservista grazie alla sua ansia di rivincite non è stato certo sostenuto dallo stato maggiore del Napoli. Ha avuto uno staff d’emergenza e acquisti poco mirati. Inevitabile il fallimento della seconda guida tecnica. Fu come invitare Mazzarri in una vacanza da sogno sulla neve, ma scalzo e senza sci".