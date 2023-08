Corbo avverte: "Napoli, terreno arido sulla fascia destra! Ora persino Lobotka è incerto..."

Antonio Corbo giornalista di Repubblica, commenta così col suo editoriale la partita vinta 2-0 dal Napoli contro l'Apollon Limassol. Eccone uno stralcio:

"Un’ora esatta senza mostrare una convincente idea di gioco è lunga da cancellare, sul filo dell’ambiguità si registrano però la prontezza di Simeone nel secondo gol e di Osimhen sottratto ormai alle seduzioni arabe. In quella lunga ricerca di primi lampi c’è il tema che Garcia pone a se stesso, senza risolvere. Non sa dove sistemare Raspadori. Lo invia sulla destra all’inizio, poi lo riporta a centrocampo, con un ruolo multiforme che impegna Raspadori in una regia avanzata, compito un po’ vago al punto da ostruire la coesistenza con Lobotka e soprattutto con Zielinski, classico mediano di inserimento. Ne derivano due controindicazioni. A destra Elmas gioca davanti a Di Lorenzo ma nulla produce più quella fascia. Il Napoli dello scudetto poggiava lì sulla effervescenza di Lozano e sulla sistematica aggressione di Politano, attivo anche in copertura con profondi rientri. A destra c’è terreno mai così arido. Elmas non ha sostituto ieri né l’uno né l’altro.

Il livello modesto dei rivali non certifica un rassicurante filtro. Incerto persino Lobotka, per ora".