Corbo sull'arbitro Colombo: "Inadeguato, aspettava un gesto! Zalewski strattona come nei campionati di borgata"

Ultime notizie Napoli - Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, sul quotidiano odierno analizza il momento del Napoli, reduce dal ko 2-0 contro la Roma.

L’arbitro comasco Colombo sembra inadeguato per gestire con i cartellini le tensioni:

“È un clima anomalo che fa temere qualcosa di scenico e ingiustificato. Zalewski strattona come nei campionati di borgata, e Politano nullo fino a quel momento reagisce, offre il fallo di reazione che la Roma e forse l’arbitro aspettavano per dare un senso ad una partita senza gioco, senza misura nei falli romani, senza la tecnica che non ha mostrato il Napoli”