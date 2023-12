Corbo su Repubblica: Mazzarri alle ultime curve di una carriera accidentata, ha commesso un errore col Frosinone

Notizie Calcio Napoli- “Walter Mazzarri è alle ultime curve di una carriera accidentata. La sconfitta interna (0-4) con il Frosinone è fortemente impressa dalla sua originale conduzione. Per un’ora la squadra del turnover regge bene ma il Var le strappa un gol. Mazzarri contro ogni logica tratta da comparse chi era sul pari con dignità, riabilita protagonisti demotivati e crolla anche lui con loro. Mazzarri ieri ha fatto scena muta, niente conferenza”, è quanto si legge nell’editoriale di Antonio Corbo per La Repubblica oggi in edicola.