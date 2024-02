Corbo su De Laurentiis: "Ha invertito i rimorsi in sospetti, i rancori in accuse, le fughe di Spalletti e Giuntoli in una apoteosi di piani segreti e ingratitudine"

Ultime notizie Napoli - Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, commenta sul quotidiano di oggi la conferenza stampa del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

“Dal suo primo scudetto sono passati 287 giorni. De Laurentiis ha provato a riscriverli ieri, ma nel mondo come nel calcio la storia non si cancella né corregge, figurarsi quella del Napoli e di un crollo.

Si dà tre anni per rivincere il campionato, ma dovrà staccarsi da un processo senza prove che racconta, forse per autoassolversi. Ha parlato per quasi due ore, invertito i rimorsi in sospetti, i rancori in accuse, le fughe di Spalletti e Giuntoli in una apoteosi di piani segreti e ingratitudine.

C’è del vero, in parte. Per andar via non si giura al presidente di essere stremato e non poter proseguire se dopo poso si salta sulla panchina della Nazionale, onerosa come e più di una Champions, più stressante e meno remunerativa. Spiegare la fuga con “l’amore per Napoli” ha precedenti nelle pagine dei 24 fotoromanzi Sogno”