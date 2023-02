Corbo: "Rinnovo Giuntoli, ha il contratto fino al 2024: tace la Juve, dopo offerte insistenti"

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, scrive sul Napoli:

"Non c’è conferma finora di cessione della società. De Laurentiis pone due condizioni: che rimanga lui al volante e arrivi tanta benzina da eventuali fondi di investimenti per potenziare il motore. Come l’Atalanta. Perché il bilancio è solido e non si vede chi possa amministrare meglio, in una serie A allo sbando. Giuntoli cerca nuovi colpi, ha il contratto fino al 2024. Tace la Juve, dopo offerte insistenti".