Corbo: "Raspadori è il primo rebus per Garcia, non riesce a trovargli un posto utile"

Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, commenta così le ultime notizie in merito a Rudi Garcia e il Napoli nel suo editoriale su Repubblica:

"Garcia non trova un posto utile per Raspadori. Nella mediana del 4-3-3 è insostituibile il terzetto Anguissa, Lobotka, Zielinski. Il primo è infortunato, il terzo non ancora fuori mercato. Garcia dovrà convincersi che Raspadori è punta di pregio negli ultimi 25 metri, si disperde nel raggio di 45.

5) A destra Politano in vantaggio su Lozano e sullo stesso Raspadori. Piace molto ed è davvero bravo Gabri Veiga, mediano fidato di Benitez. Affare possibile solo se il Celta non ha fretta di incassare".