Corbo: "Per Rongoni un nano o un colosso dovevano fare la stessa preparazione: il Napoli ha perso un patrimonio di conoscenze"

Napoli Calcio - Antonio Corbo scirve su Repubblica riguardo l'argomento legato alla preparazione atletica che il Napoli ha svolto durante la gestione Garcia con il preparatore Rongoni:

"La nuova preparazione è come un abito su misura di alta sartoria. Rongoni, come Garcia nella tattica, seguiva vecchi metodi. Un nano vale un colosso, potevano allenarsi insieme. Esercizi a secco, cioè senza palla. Pondrelli riprende i concetti moderni di Sinatti. Come ai tempi di Benitez, Ancelotti, Spalletti. Un patrimonio di conoscenze che è andato perso".