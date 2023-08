Corbo: "Osimhen tiene segretamente in ansia il Napoli! Se resta è fatta per lo Scudetto"

Antonio Corbo, giornalista, commenta la questione legata a Victor Osimhen nel suo consueto editoriale su Repubblica. Eccone uno stralcio:

"Il bomber che ha sempre fretta di segnare, vincere, guadagnare tiene segretamente in ansia il Napoli e i tifosi. De Laurentiis cura da mesi la trattativa per il rinnovo del contratto. È ormai il contratto del secolo. Vale il futuro del club. Può portare in cassa fino a 180 milioni, la cifra che lasciò freddo il Paris Saint German, ma promette anche il secondo scudetto. Se Osimhen rimane a Napoli, è fatta. Già lotta e segna, nessuno come lui trascina la squadra e fa gol. Ma il bomber che vive di fretta sa trattare con la stessa finezza stilistica di DeLaurentiis. Il presidente inventa formule economiche per non perderlo subito e fissare una clausola risolutiva di reciproco vantaggio, il furbissimo bomber offre gol e parole dolci. “Sono del Napoli e dò il cuore per la squadra”, dichiara. Tutto bene, quindi, accordo fatto? Victor è abilissimo. “Il rinnovo è vicino, sto trattando con il presidente”. Questo si sapeva. Ma la verità di Victor entra e riesce come nelle porte girevoli del grand hotel. Ultime parole: “Vediamo cosa succede”.