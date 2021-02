Corbo: "Napoli bello e fragile, squadra autolesionista: prima giura fedeltà a Gattuso poi lo mette in croce"

Ultimissime notizie Napoli. La sconfitta di Genova risuona amara nelle parole del giornalista Antonio Corbo, che oggi commenta il match sulle pagine del quotidiano La Repubblica, edizione napoletana: "Il Napoli comincia così bene da finire subito in pezzi, bellezza e fragilità si incontrano dopo più di dieci minuti. Una squadra di cristallo che fa dannare Gattuso in una delle fasi più difficili della sua carriera. Gli giura fedeltà assoluta fuori campo, in partita poi lo tiene in croce".

Genoa-Napoli, il commento di Corbo

E' cambiato tutto dopo il primo gol di Pandev: "Perché è diversa la squadra. Cambiata nei suoi elementi più importanti. Il Napoli è in chiaro disagio, e lo si vede perché passa sempre la palla dietro, spesso anche ad Ospina, manca quell’attimo di coraggio, il minimo di rischio, un soffio di azzardo. Si distingue solo Petagna nel primo tempo, pienotto e caparbio, capace anche di girare di testa sulla traversa. Alle sue spalle tutto sembra vulnerabile". Duro il commento sui difensori, Manolas e Maksimovic: "Sembrano due turisti per caso a Genova".

Finale di gara certamente più speranzoso: "Passa dai languori del primo tempo ad una dignità corale di rivalsa, perché giocano tutti in modo diverso. Una metamorfosi in corsa. Tutti riprendono quota, prima Di Lorenzo, poi Mario Rui che urla invocando un rigore all’ultimo secondo, quindi Rrahmani che finalmente trova spazio al posto di Manolas e chissà perché non prima, Lozano che tormenta il Genoa. È un Napoli che riscatta le follie dell’inizio, ma non annulla cancella sconfitta. Quando si dice, una squadra autolesionista e pentita".