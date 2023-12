Corbo: "Micheli sotto accusa per l'infelice campagna acquisti, fluidi i rapporti anche con Chiavelli"

Ultime notizie SSC Napoli - Vi proponiamo come di consueto un estratto dall'editoriale di Antonio Corbo per Repubblica Napoli:

"Tutto è cominciato quando Thiago Motta dopo sei ore di colloquio e chissà quanti progetti, raggiunto da un sms sul telefonino, chiese di sospendere la trattativa con De Laurentiis. Il 41enne allenatore brasiliano si sentiva dopo quel messaggio già al Paris Saint German. Precoce euforia. Ma il club oggi capolista aveva bloccato anche Luis Enrique. In quegli attimi, pensa ancora oggi De Laurentiis, si decisero i destini del Napoli, costretto a ripiegare su Rudi Garcia. Dopo sommarie informazioni raccolte da Maurizio Micheli, uno del cerchio magico finito sotto accusa per l’infelice compagna acquisti. Sessanta milioni che sembrano ora carta straccia, ma che Micheli ritiene ancora una risorsa. Quanto valgono Natan, brasiliano del Bragantino più sinistro enigmatico che eredeprobabile di Kim al centro, Lindstrom dall’Eintracht di Francoforte, lo svedese Cajuste dal Reims. Da parte di De Laurentiis c’è fretta di dimenticare un anno folle: la cavalcata verso lo scudetto, quindi la fuga devastante e il declino. Prima Spalletti che forse già sognava la Nazionale, poi Giuntoli. Con l’attuale direttore sportivo i rapporti sono ristabiliti, ad un rispettoso messaggio di auguri ha risposto De Laurentiis con un lampo d’affetto, emozionato e sorpreso, non se l’aspettava.

Sembrano fluidi i rapporti anche con Andrea Chiavelli, l’amministratore delegato assente l’altra sera a Roma. Sul cerchio magico tira un ventaccio. Si raccolgono voci di attriti. A chi dà fastidio che sopravviva ad una stagione da flop? Vale la pena ricordare che Chiavelli, perplesso su quasi tutto, compreso l’acquisto di Osimhen, interpreta un ruolo che è nei patti. Discutere ogni iniziativa per limitare la creatività talvolta eccessiva del presidente. Non è il caso delle ultime decisioni: il marketing affidato a Tommaso Bianchini e il merchandising alla figlia Valentina per scelta esclusiva del presidente completano l’anno record dei conti".