Corbo: "Mazzarri schieri Zielinski se gli serve: non deve esserci pregiudizio sui giocatori in uscita"

Napoli Calcio - Antonio Corbo scrive su Repubblica riguardo il futuro di Zieinski:

"Zielinski non giocherà quindi con il Barcellona, ottavi di Champions. Occorre una verifica. Non deve essere precluso a Mazzarri di impiegare Zielinski, se gli serve. Perché non deve esserci pregiudizio sui giocatori in uscita, si schiera sempre la migliore formazione per la regolarità delle gare, non si può ledere diritto e dignità del dipendente per umori e malumori del datore di lavoro. Se il calcio è un’azienda di civiltà contemporanea ogni tanto rispolveri le pagine di Diritto del Lavoro. Oltre etica e galateo".