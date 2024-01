Corbo: "La vittoria sulla Salernitana conferma il flop estivo di Micheli. Tre punti grazie alla scossa di due esclusi"

Napoli Calcio - Antonio Corbo scrive su Repubblica riguardo il momento del Napoli:

"Vittoria però che rivela altri errori. Che il mercato sia stato finora un flop per Maurizio Micheli promosso da capo scouting è nei fatti. Natan visto e non visto più, Lindstrom che non regge la concorrenza di Zerbin, il solo Cajuste in campo purtroppo fermato da infortunio.

Chissà che pensano i supervisori di quel mercato estivo, il presidente ed il capo di stato maggiore Chiavelli, sabato assente allo stadio. La vittoria segnala l’energia prodotta nella ripresa da Demme e Zerbin. Non un caso. Dimostra che ci voleva la scossa di due esclusi, avidi dopo il lungo digiuno, per una squadra imbolsita e appagata".